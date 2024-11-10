"400 يوم من الإبادة الجماعية".. المكتب الحكومي بغزة ينشر إحصائيات مرعبة

الوكيل الإخباري- نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مساء السبت تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 400.



وجاء في البيان:



400 يوم على حرب الإبادة الجماعية.

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3,798 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.