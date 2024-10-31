 
الخميس 2024-10-31 06:23 م
 

41 شهيدا و131 مصابا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة
غزة
الخميس، 31-10-2024 04:55 م

الوكيل الإخباري-  ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و131 مصابا، وفق وزارة الصحة في غزة.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 391 على القطاع، إلى ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 تشرين الأول العام الماضي إلى 43204 شهداء و101641 مصابا.   

 
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