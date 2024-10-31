41 شهيدا و131 مصابا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 391 على القطاع، إلى ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 تشرين الأول العام الماضي إلى 43204 شهداء و101641 مصابا.
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