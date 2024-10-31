41 شهيدا و131 مصابا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و131 مصابا، وفق وزارة الصحة في غزة.

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