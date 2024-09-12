41118 حصيلة شهداء غزة

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95125 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و 97 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية.
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