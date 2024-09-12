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41118 حصيلة شهداء غزة

جانب من الدمار في غزة | من المصدر
جانب من الدمار في غزة | من المصدر
الخميس، 12-09-2024 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41118 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95125 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و 97 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية.

 
gnews

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جانب من الدمار في غزة | من المصدر

فلسطين 41118 حصيلة شهداء غزة



 


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