43 شهيدا بغزة و50 ألفا يواجهون مصيرا مجهولا برفح

وقالت وزارة الصحة بغزة إن 43 شهيدا و115 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 18 مارس/آذار إلى 896 شهيدا و1984 مصابا.
كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفا و251 شهيدا و114 ألفا و25 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفادت تقارير صحفية باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة. وقامت فرق الإسعاف الفلسطينية بنقل جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى المستشفى الإندونيسي فيما وصف أطباء حالة أحدهم بالخطيرة.
كما أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال في قصف استهدف خيمة في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقامت فرق الإسعاف الفلسطينية بنقل جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى المستشفى الإندونيسي.
في غضون ذلك، تواصل القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح حصار عشرات العائلات الفلسطينية، وتمنع الدخول والخروج من الحي، وسط تردٍّ لأوضاعهم، فيما فقد الاتصال مع بعض تلك العائلات.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: نشهد جرائم وحشية في قطاع غزة
-
75 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى المبارك
-
الأونروا: تراكم النفايات في غزة يعرض حياة الناس للخطر
-
جلسة سرية في مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة
-
شهيد وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لشرق رفح
-
جرحى بغارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة
-
مصادر طبية: 32 شهيدا بغزة يوم الخميس
-
إعلام إسرائيلي: جهود للتوصل لتهدئة في غزة قبل العيد