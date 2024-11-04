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43374 شهيدا و102261 مصابا منذ بدء الحرب على غزة

قصف على غزة
قصف على غزة
الإثنين، 04-11-2024 03:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 43374 شهيدا و102261 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينياً، وإصابة 156 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
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