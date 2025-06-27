45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى 45 ألف مُصلٍّ، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد، وبعد أسبوعين من إغلاقه.

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