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45,399 شهيد في غزة و 107,940 جريح منذ بدء العدوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الخميس، 26-12-2024 03:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,399، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,940 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينياً ، وإصابة 137 آخرين.

وفا

 
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