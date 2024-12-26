45,399 شهيد في غزة و 107,940 جريح منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,940 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينياً ، وإصابة 137 آخرين.
وفا
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