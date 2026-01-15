451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

01:24 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيدان، و5 إصابات.





وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



ووفق الوزارة فإنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء 451 وعدد الإصابات 1,251 بينما إجمالي حالات الانتشال 710.

