46,537 شهيدا و109,571 مصابا في غزة منذ بدء العدوان

وأوضحت المصادر الطبية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و193 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفا
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