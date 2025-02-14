470 منشأة ومنزلا تعرضوا للتدمير الكلي أو الجزئي في جنين

10:59 ص

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الوكيل الإخباري- يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس والعشرين على التوالي مخلفا، 25 شهيداً وعشرات الإصابات، ودمار واسع في البنية التحتية والممتلكات. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية، إن العدوان المستمر على مخيم جنين منذ 24 يوماً، أجبر 20 ألف مواطن على النزوح، وسط دمار واسع وأزمة إنسانية خانقة تهدد حياة الفلسطينيين.



وأضافت المصادر، أن 470 منشأة ومنزلا تعرضوا للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير المستمر، كما يعاني أهالي المخيم ومدينة جنين من انقطاع كامل للمياه والكهرباء، ومن نقص حادّ في الطعام والاحتياجات الأساسية، خاصة للأطفال، كما أن المدارس والخدمات الصحية توقفت تماما.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية، مما يحرم 35% من أهالي مدينة جنين من المياه، ويزيد من معاناة الأهالي ويجعلهم عرضة لكارثة صحية.



ولفت المصادر إلى أن الاحتلال اعتقل 120 فلسطينيا من جنين ومخيمها، وأخضع العشرات للتحقيق الميداني، فيما نفذ 153 عملية مداهمة للمنازل و14 عملية قصف جوي، مما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والأحياء السكنية.



وأفاد نادي الأسير، بأن الاحتلال اعتقل 380 فلسطينيا على الأقل من محافظات (جنين، طولكرم، وطوباس) منذ بداية العدوان الحالي.