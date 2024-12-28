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48 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
السبت، 28-12-2024 06:47 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد عائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و52 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ449 على قطاع غزة، إلى أن عددا من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لعدم استطاعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

 
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