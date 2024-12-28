48 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد عائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و52 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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