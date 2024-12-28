48 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ449 على قطاع غزة، إلى أن عددا من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لعدم استطاعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم
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