5 إصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، مشيرا إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.
وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 73,018 شهيدا، و173,273 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023، مبينة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1007، والإصابات إلى 3,165، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.
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