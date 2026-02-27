الجمعة 2026-02-27 11:55 ص

5 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة الجمعة

غزة
غزة
 
الجمعة، 27-02-2026 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، الجمعة، وفق ما أعلن الدفاع المدني.اضافة اعلان


وقال الدفاع المدني، إن خمسة شهداء ارتقوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم في منطقة المسلخ جنوب غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد اثنان بغارة إسرائيلية على شمال مخيم البريج وسط القطاع.

واستشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة فلسطينيين قرب منتزه المحطة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جانب من المفاوضات

عربي ودولي إيران: على واشنطن عدم "المبالغة بمطالبها" من أجل التوصل إلى اتفاق

تعبيرية

طب وصحة فيتامين محدد قد ينقذ حياة الأطفال المصابين بأمراض وراثية قاتلة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي النقد الدولي يقرّ قرضا لأوكرانيا بقيمة 8,1 مليار دولار

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي إيران: إحراز مزيد من التقدم في تواصلنا الدبلوماسي مع واشنطن

النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

"تنظيم الاتصالات": لا طلبات ترخيص حاليا قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي

أخبار محلية هيئة الاتصالات: لا طلبات ترخيص قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي

ذهب

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

هطول مزيد من الأمطار في البرازيل وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55

عربي ودولي هطول مزيد من الأمطار في البرازيل وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55



 






الأكثر مشاهدة