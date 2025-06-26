5 شهداء بغارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

في الأثناء، أكدت وسائل إعلام فلسطينية وقوع إصابات جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.
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