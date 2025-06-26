الخميس 2025-06-26 02:31 ص
 

5 شهداء بغارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 26-06-2025 02:03 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر بمستشفى ناصر للجزيرة باستشهاد 5 وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.اضافة اعلان


في الأثناء، أكدت وسائل إعلام فلسطينية وقوع إصابات جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.
 
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