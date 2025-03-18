 
الثلاثاء 2025-03-18 07:01 ص
 

5 شهداء بقصف استهدف مدرسة التابعين بوسط غزة

5 شهداء بقصف استهدف مدرسة التابعين بوسط غزة
غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 05:31 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية بسقوط 5 شهداء ومصابين بقصف طائرات الاحتلال مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة. اضافة اعلان
 
 
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