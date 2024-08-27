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5 شهداء بقصف اسرائيلي استهدف مخيم نور شمس في الضفة

قصف إسرائيلي على مخيم نور شمس
قصف إسرائيلي على مخيم نور شمس
الثلاثاء، 27-08-2024 12:46 ص
الوكيل الإخباري-    استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة بوصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس.
 
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