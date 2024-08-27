5 شهداء بقصف اسرائيلي استهدف مخيم نور شمس في الضفة

وأفادت وزارة الصحة بوصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس.
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