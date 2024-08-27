5 شهداء بقصف اسرائيلي استهدف مخيم نور شمس في الضفة

12:46 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/700957 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وأفادت وزارة الصحة بوصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس.

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