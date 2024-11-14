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5 شهداء بقصف الاحتلال مدنيين في مخيم المغازي

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 07:55 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، ليل الاربعاء-الخميس ، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


وكانت قوات الاحتلال قد شنت غارتين على المنطقة في وقت سابق، الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفقًا للمصادر الطبية.


والمواصي منطقة رملية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، يعيش فيها نحو 1.7 مليون فلسطيني أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على النزوح باتجاهها قسرًا تحت ضغط القصف والنيران، إذ وصل إليها معظمهم إبان الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب القطاع خلال أيار/مايو الماضي، وزعم الاحتلال أنها "منطقة آمنة"، في الوقت الذي ارتكب فيه العديد من المجازر باستهدافه للخيام التي تؤوي النازحين في المنطقة.


وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,712 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,258 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
gnews

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