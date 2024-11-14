5 شهداء بقصف الاحتلال مدنيين في مخيم المغازي

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال قد شنت غارتين على المنطقة في وقت سابق، الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفقًا للمصادر الطبية.
والمواصي منطقة رملية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، يعيش فيها نحو 1.7 مليون فلسطيني أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على النزوح باتجاهها قسرًا تحت ضغط القصف والنيران، إذ وصل إليها معظمهم إبان الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب القطاع خلال أيار/مايو الماضي، وزعم الاحتلال أنها "منطقة آمنة"، في الوقت الذي ارتكب فيه العديد من المجازر باستهدافه للخيام التي تؤوي النازحين في المنطقة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,712 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,258 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم البلدة القديمة من مدينة نابلس
-
الأمم المتحدة: جيل بأكمله في غزة سيُحرم من التعليم إذا انهارت الأونروا
-
قوات الاحتلال تقتحم قرى بالضفة الغربية
-
سرايا القدس تبث مطالب أسير إسرائيلي برسالة مصورة - فيديو
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يهدم منزلا في القدس
-
طبيب بريطاني تطوع في قطاع غزة: المسيرات الإسرائيلية تستهدف الجرحى
-
إعلام عبري: معلومات الجيش عن 7 أكتوبر تتناقض مع رواية ديوان نتنياهو
-
مستعمرون يحرقون ثلاث مركبات في الشيخ جراح