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5 شهداء جراء قصف الاحتلال غزة ودير البلح

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 08-12-2024 11:04 ص
الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الاحد ، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المشاعلة جنوب دير البلح، وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وبحسب مصادر فلسطينية، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف الاحتلال منزلا بالقرب من مسجد اليرموك، وسط مدينة غزة.

بترا
 
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