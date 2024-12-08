5 شهداء جراء قصف الاحتلال غزة ودير البلح

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف الاحتلال منزلا بالقرب من مسجد اليرموك، وسط مدينة غزة.
بترا
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