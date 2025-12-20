5 شهداء جراء قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرق غزة

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت بالقذائف المدفعية مدرسة تؤوي عائلات نازحة في حي التفاح، مما اسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة اخرين.
-
