5 شهداء جراء قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرق غزة

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم سيدة وأطفال وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بحي التفاح في غزة.

اضافة اعلان