السبت 2025-12-20 01:03 ص

5 شهداء جراء قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرق غزة

غزة
السبت، 20-12-2025 12:06 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم سيدة وأطفال وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بحي التفاح في غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت بالقذائف المدفعية مدرسة تؤوي عائلات نازحة في حي التفاح، مما اسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة اخرين.

 
 


فلسطين

