5 شهداء في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس

استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من طائرات الاحتلال الإسرائيلية المسيّرة، ودباباته وآلياته، على جنوب وشرق قطاع غزة.





وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على خيام النازحين في منطقة المواصي في محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين.



وأسفرت غارات الاحتلال على المواصي، عن احتراق عدة خيام بمن فيها من نازحين، ما فاقم من معاناة العائلات التي لجأت إلى تلك المنطقة بحثا عن ملاذ آمن.

