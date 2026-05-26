5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين بمخيم المغازي

الثلاثاء، 26-05-2026 12:03 م

الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء إطلاق نار وقصف شنته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن جنود الاحتلال وطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.


ويأتي إطلاق النار وهذا القصف في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023 والذي أسفر عن استشهاد 72,797 فلسطينيا، و172,821 مصابا، وتدمير واسع في المنازل والبنية التحتية ومرافق الخدمات.

 
 


