5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين بمخيم المغازي

الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء إطلاق نار وقصف شنته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن جنود الاحتلال وطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.