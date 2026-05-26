5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين بمخيم المغازي

وأفادت مصادر طبية بأن جنود الاحتلال وطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.
ويأتي إطلاق النار وهذا القصف في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023 والذي أسفر عن استشهاد 72,797 فلسطينيا، و172,821 مصابا، وتدمير واسع في المنازل والبنية التحتية ومرافق الخدمات.
