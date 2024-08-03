5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بخان يونس

09:53 ص

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الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن 5 مواطنين فلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة ميراج جنوبي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.



