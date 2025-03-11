5 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة

وقالت مصادر طبية إن القصف الإسرائيلي أدى خلال الساعات ال24 الماضية، إلى استشهاد 10 فلسطينيين، لافتة إلى إصابة شخصين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس جنوبي القطاع.
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