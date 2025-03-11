 
الثلاثاء 2025-03-11 05:57 م
 

5 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 11-03-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 5 فلسطينيين بينهم شقيقان، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، جنوبي مدينة غزة.

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وقالت مصادر طبية إن القصف الإسرائيلي أدى خلال الساعات ال24 الماضية، إلى استشهاد 10 فلسطينيين، لافتة إلى إصابة شخصين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

 
 
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