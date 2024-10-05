 
السبت 2024-10-05 11:19 ص
 

5 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة

أرشيفية من القصف على قطاع غزة
أرشيفية من القصف على قطاع غزة
السبت، 05-10-2024 10:17 ص
الوكيل الإخباري-    استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم السبت، في قصف الاحتلال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، باستشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء تعرضهم لقصف الاحتلال المدفعي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 41802 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والمصابين إلى 96844 مصابا.

وفا
 
gnews

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