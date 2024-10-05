5 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة

وأفادت مصادر، باستشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء تعرضهم لقصف الاحتلال المدفعي.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 41802 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والمصابين إلى 96844 مصابا.
وفا
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