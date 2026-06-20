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5 شهداء وعدة إصابات في قصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة غزة

5 شهداء وعدة إصابات في قصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة غزة
5 شهداء وعدة إصابات في قصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة غزة
 
السبت، 20-06-2026 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الصفدي بشارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن فلسطينيا استشهد جراء قصف للاحتلال قرب مفترق الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر جنوبي قطاع غزة، صباح السبت.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين أول العام الماضي استشهد وأصيب أكثر من 4 آلاف فلسطيني.
 
 


gnews

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