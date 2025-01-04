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5 شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال جباليا ودير البلح

قصف عنيف على غزة
قصف عنيف على غزة
السبت، 04-01-2025 02:26 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، ظهر اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين عند دوار الحلبي في جباليا البلد، إضافة إلى استشهاد فلسطيني آخر وإصابة عدة أشخاص آخرين في استهداف طائرة "كواد كابتر" مجموعة من الفلسطينيين في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمال القطاع.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمركبة مدنية على شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف شنته مدفعية الاحتلال على محيط مدرسة بنات الصبرة جنوبي مدينة غزة، بينما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها على منطقة شارع أحمد ياسين غرب مدينة غزة.

وفا
 
gnews

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