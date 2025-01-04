5 شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال جباليا ودير البلح

وأفادت تقارير صحفية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين عند دوار الحلبي في جباليا البلد، إضافة إلى استشهاد فلسطيني آخر وإصابة عدة أشخاص آخرين في استهداف طائرة "كواد كابتر" مجموعة من الفلسطينيين في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمال القطاع.
كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمركبة مدنية على شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف شنته مدفعية الاحتلال على محيط مدرسة بنات الصبرة جنوبي مدينة غزة، بينما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها على منطقة شارع أحمد ياسين غرب مدينة غزة.
وفا
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