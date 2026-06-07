5 شهداء ومصابون بقصف للاحتلال غربي مدينة خان يونس

وأفاد مصدر طبي في القطاع، باستشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال شارع الرشيد غربي مدينة خان يونس.
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