50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم وأوقفت العديد منهم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة خلال أيام الجمعة، وتمنع الآلاف من أبناء الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
-
أخبار متعلقة
-
ماذا قال الأسير الاسرائيلي ألموج ساروسي قبل مقتله برصاص الاحتلال ؟
-
مقتل متضامنة أميركية برصاص الاحتلال جنوب نابلس
-
"الأونروا": الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة الغربية
-
منذ الفجر .. 12 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة
-
خلف 21 شهيدًا .. الاحتلال ينسحب من جنين بعد 10 أيام من العدوان
-
ستة شهداء في قصف إسرائيلي على رفح
-
نتنياهو ينفي الاقتراب من إبرام صفقة
-
وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: حياة المحتجزين ليست أهم من أمننا