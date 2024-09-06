50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

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وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.



وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم وأوقفت العديد منهم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).