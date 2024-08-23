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50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
الجمعة، 23-08-2024 03:38 م

الوكيل الإخباري-   أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

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وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال تواصل فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتمنع العديد من المواطنين من أداء الصلاة.


وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

gnews

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