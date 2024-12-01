50 مدينة إسبانية تغني دعما لغزة

الوكيل الإخباري- عبر الفن والغناء، تحيي إسبانيا مجددا التضامن الأوروبي والعالمي مع غزة، التي تتعرض لحرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وقد شهدت قرابة 50 مدينة إسبانية السبت، مظاهرات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

ونُظمت المظاهرات تحت شعار "هدنة من أجل السلام، لا للإرهاب ولا للإبادة الجماعية".



وشارك فيها فنانون إسبان بارزون مثل المغني ميغيل ريوس، وآني بي. سويت، ونينا ديكانتو، وآينوا بويتراجو.



كما شهدت مشاركة المخرجين السينمائيين فيرناندو كولومو ورودريغو سوروجوين، والممثلات مرسيدس سامبياترو، وكلوديا جرافي، وفيكي بينيا، وأولغا أندرينو، وخوان إيتشانوف.



وقد احتضنت العاصمة مدريد واحدة من هذه الفعاليات، حيث احتشد متظاهرون في ساحة "سول". وأدى بعض المغنين الإسبان أغاني تدعو للسلام.



كما نشر الفنانون مقطعا مصورا يدعون فيه إلى وقف إطلاق النار بغزة، وظهروا فيه يمزقون ورقة تحمل عبارة إبادة جماعية في غزة.



على صعيد متصل، أطلق نحو 15 ألف فنان من 35 دولة، بمبادرة إسبانية، بيانا مشتركا دعوا فيه إلى تحرك عالمي مناهض للحرب، مؤكدين دعمهم لحق فلسطين في إقامة دولة مستقلة.



الجزيرة