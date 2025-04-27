الأحد 2025-04-27 05:46 م
 

51 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

قصف مستشفى في غزة - أرشيفية
غزة
 
الأحد، 27-04-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري-    أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأنه وصل مستشفيات القطاع 51 شهيدا، 11 شهيدا منهم تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و115 إصابة خلال 24 الساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52 ألفا و243 شهيدا، و117 ألفا و639 إصابة منذ السابع من تشرين الأول لعام 2023.

 
gnews

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