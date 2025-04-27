51 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52 ألفا و243 شهيدا، و117 ألفا و639 إصابة منذ السابع من تشرين الأول لعام 2023.
-
أخبار متعلقة
-
"الأونروا" تعلن نفاد إمداداتها من الطحين في غزة
-
الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
-
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 15 صحفيًا منذ بداية العام
-
وثائق عن خطة السنوار .. كيف مهد لهجوم حماس قبل تنفيذه بعامين ؟
-
الجيش الإسرائيلي يجري تعديلاً لتعويض نقص جنوده
-
الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في معارك القطاع
-
نتنياهو يعلق على "رؤوسه المقطوعة" أثناء مظاهرة في تل أبيب