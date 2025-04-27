51 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأنه وصل مستشفيات القطاع 51 شهيدا، 11 شهيدا منهم تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و115 إصابة خلال 24 الساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.