الثلاثاء 2025-07-08 06:09 م
 

52 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة
غزة
 
الثلاثاء، 08-07-2025 04:26 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن 52 شهيدًا و262 جريحًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأضافت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
 
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