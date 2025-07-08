52 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن 52 شهيدًا و262 جريحًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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