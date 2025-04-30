52,400 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,400 شهيد، و118,014 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,308 شهداء، 5,973 إصابة.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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