53% من الإسرائيليين مع الانسحاب من محور فيلادلفيا

12:49 ص

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الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية ، الأربعاء، بان %53 من الإسرائيليين يدعمون الانسحاب من محور فيلادلفيا للتوصل إلى صفقة. اضافة اعلان





وتابع الاستطلاع بأن %29 من الإسرائيليين مع البقاء في محور فيلادلفيا حتى على حساب صفقة الأسرى.