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53% من الإسرائيليين مع الانسحاب من محور فيلادلفيا

خارطة لمحور فيلادلفيا
محور فيلادلفيا
الخميس، 05-09-2024 12:49 ص
الوكيل الإخباري-   أظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية ، الأربعاء، بان %53 من الإسرائيليين يدعمون الانسحاب من محور فيلادلفيا للتوصل إلى صفقة.اضافة اعلان


وتابع الاستطلاع بأن %29 من الإسرائيليين مع البقاء في محور فيلادلفيا حتى على حساب صفقة الأسرى. 
 
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