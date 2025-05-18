53339 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضحت الوزارة ان 67 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، و361 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت إلى أنه وصل للمستشفيات، منذ فجر اليوم الأحد، وحتى اللحظة 96 شهيدا وأكثر من 140 جريحا نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في القطاع.
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