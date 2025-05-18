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53339 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 18-05-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 53339 شهيدا و121034 إصابة منذ السابع من تشرين الأول لعام 2023.

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وأوضحت الوزارة ان 67 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، و361 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وأشارت إلى أنه وصل للمستشفيات، منذ فجر اليوم الأحد، وحتى اللحظة 96 شهيدا وأكثر من 140 جريحا نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في القطاع.

 
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