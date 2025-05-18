53339 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 53339 شهيدا و121034 إصابة منذ السابع من تشرين الأول لعام 2023.

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وأوضحت الوزارة ان 67 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، و361 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.