54 شهيدا بالقطاع بغارات للاحتلال منذ فجر اليوم

05:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731305 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 54 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 32 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع. اضافة اعلان

