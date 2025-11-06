الخميس 2025-11-06 08:43 ص
 

540 اعتقالا في الضفة والقدس خلال أكتوبر

الخميس، 06-11-2025 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 540 مواطنا في الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 8 نساء و39 طفلا.اضافة اعلان


وأوضح المكتب أن إجمالي المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية الشهر الماضي تجاوز 19300 معتقل، بينهم 600 امرأة و1540 طفلا.
 
 
