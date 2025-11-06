540 اعتقالا في الضفة والقدس خلال أكتوبر

05:24 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752767 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 540 مواطنا في الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 8 نساء و39 طفلا. اضافة اعلان





وأوضح المكتب أن إجمالي المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية الشهر الماضي تجاوز 19300 معتقل، بينهم 600 امرأة و1540 طفلا.