57 انتهاكا ضد الصحفيين الفلسطينيين في تشرين الثاني الماضي

الأحد، 07-12-2025 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 57 انتهاكا واعتداء إسرائيليا، بحق الصحفيين خلال  شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.اضافة اعلان


وقالت النقابة في تقرير نشرته مساء السبت إن المستوطنين لعبوا دورا محوريا في تنفيذ اعتداءات جسيمة شهدتها مناطق الضفة الغربية المختلفة.

وتضمنت تلك الانتهاكات إصابتين بالرصاص الحي و22 اعتداء على يد المستوطنين، إضافة إلى المنع من التغطية، والمطاردة، والضرب بالعصي، ورشق الحجارة، وإشهار السلاح بوجه الصحفيين.

وذكر تقرير النقابة، أن الاعتداءات شملت 16 حالة احتجاز أفراد وطواقم صحفية ومنعهم من العمل، مشيرة في تقريرها أيضا إلى 6 حالات بالضرب المباشر، على أيدي جنود إسرائيليين ومستوطنين خلال التغطيات الإعلامية.
 
 


