57 شهيدا بغزة في يوم واحد

وقال مراسل الجزيرة إن 11 فلسطينيا استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
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