57 شهيدا بغزة في يوم واحد

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الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 57 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء. اضافة اعلان





وقال مراسل الجزيرة إن 11 فلسطينيا استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

