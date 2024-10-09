6 إصابات بعضها خطيرة في عملية طعن داخل إسرائيل والقبض على المنفذ

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنها تلقت بلاغا عن 6 إصابات في وسط الخضيرة، ويجري التحقيق في الحادث، دون مزيد من التفاصيل.
وكالات
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