6 إصابات بعضها خطيرة في عملية طعن داخل إسرائيل والقبض على المنفذ

12:12 م

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الوكيل الإخباري- أصيب 6 إسرائيليين بعضهم في حالة خطرة في عملية طعن بمدينة الخضيرة في الداخل المحتل، الأربعاء، فيما هرعت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود" إلى المكان، فيما ألقت قوات الاحتلال القبض على المنفذ . اضافة اعلان





وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنها تلقت بلاغا عن 6 إصابات في وسط الخضيرة، ويجري التحقيق في الحادث، دون مزيد من التفاصيل.



وكالات