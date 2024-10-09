 
الأربعاء 2024-10-09 12:50 م
 

6 إصابات بعضها خطيرة في عملية طعن داخل إسرائيل والقبض على المنفذ

من مكان عملية الطعن
من مكان عملية الطعن
الأربعاء، 09-10-2024 12:12 م
الوكيل الإخباري-   أصيب 6 إسرائيليين بعضهم في حالة خطرة في عملية طعن بمدينة الخضيرة في الداخل المحتل، الأربعاء، فيما هرعت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود" إلى المكان، فيما ألقت قوات الاحتلال القبض على المنفذ .اضافة اعلان


وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنها تلقت بلاغا عن 6 إصابات في وسط الخضيرة، ويجري التحقيق في الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

وكالات
 
gnews

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