6 جرحى برصاص الاحتلال في غزة ورفح

الوكيل الإخباري- أصيب 3 فلسطينيين بجراح، مساء اليوم السبت، برصاص مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على شارع صلاح الدين، قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

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