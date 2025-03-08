6 جرحى برصاص الاحتلال في غزة ورفح

كما أصيب 3 آخرون في حي البرازيل شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة؛ جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليهم.
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