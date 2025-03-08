 
السبت 2025-03-08 09:57 م
 

6 جرحى برصاص الاحتلال في غزة ورفح

جيش الاحتلال صعّد اعتداءاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية
جيش الاحتلال
 
السبت، 08-03-2025 08:55 م

الوكيل الإخباري-    أصيب 3 فلسطينيين بجراح، مساء اليوم السبت، برصاص مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على شارع صلاح الدين، قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

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كما أصيب 3 آخرون في حي البرازيل شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة؛ جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليهم.

 
 
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