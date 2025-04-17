6 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بغزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين بينهم طفلة، عقب إطلاق طائرة إسرائيلية مسيرة الرصاص في منطقة المصلبة بحي الزيتون بمدينة غزة وسط القطاع.
كما استشهد فلسطينيان عقب استهدافهما من الاحتلال الإسرائيلي في حي المنارة جنوب خان يونس، ونقلا إلى المستشفى الأوروبي.
وقصفت طائرات الاحتلال حماما زراعيا في الحي المذكور، مما أسفر عن استشهاد 3 مزارعين.
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