6 شهداء بغارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة

الوكيل الإخباري- قال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا نقطتي تفتيش تابعتين لقوة الشرطة التي تقودها حركة (حماس) وأسفرتا عن استشهاد ما لا يقل عن 6 فلسطينيين بينهم طفل.





يأتي هذا في أحدث جولة من العنف على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي مضى عليه الآن أكثر من خمسة أشهر.



وقال مسعفون إن طائرات إسرائيلية هاجمت نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة وثلاثة مدنيين، بينهم فتاة، وإصابة أربعة آخرين.



ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على أحدث الهجمات.



وقتل الجيش أكثر من 680 فلسطينيا في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ في تشرين الثاني، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.



واستشهد أكثر من 72 ألف شخص منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشن إسرائيل الآن أيضا حربا، إلى جانب الولايات المتحدة، ضد إيران، وتنفذ حملة جديدة ضد جماعة حزب الله اجتاحت خلالها قوات إسرائيلية جنوبي لبنان.





