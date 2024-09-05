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6 شهداء بقصف اسرائيلي لخيام النازحين بدير البلح وخانيونس

غزة
غزة
الخميس، 05-09-2024 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون ،فجر اليوم الخميس، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

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كما استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي غزة

 
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