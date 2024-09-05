6 شهداء بقصف اسرائيلي لخيام النازحين بدير البلح وخانيونس

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون ،فجر اليوم الخميس، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

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