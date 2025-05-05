6 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال قصفت مركبة مدنية قرب برج النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,567 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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