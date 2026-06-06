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6 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء غرب غزة

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أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 05:57 م

الوكيل الإخباري- استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، بعد عصر اليوم السبت، مركزا لإيواء النازحين غربي مدينة غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، فيما تسبب القصف بدمار واسع في المنطقة.

 
 


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