6 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء غرب غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، فيما تسبب القصف بدمار واسع في المنطقة.
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