6 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثماني شهيدين من مدينة رفح جنوبي القطاع.
كما استشهد مواطنان فلسطينيان بقصف طائرات الاحتلال لسيارة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
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