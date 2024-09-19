6 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد مواطنان فلسطينيان، عصر اليوم الخميس جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة القرارة، شمالي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

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وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثماني شهيدين من مدينة رفح جنوبي القطاع.