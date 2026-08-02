6 شهداء في غزة و 18 معتقلًا بالضفة خلال عمليات عسكرية إسرائيلية

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الوكيل الإخباري- استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيًا في الضفة الغربية، وأجبرت 3 فلسطينيين على هدم منازلهم في بيت لحم، وأخطرت بهدم منزل في نابلس، بالتزامن مع اقتحامات واعتداءات نفذها مستوطنون في عدة محافظات. اضافة اعلان





وفي قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.



كما استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط القطاع.



وفي وقت لاحق، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان إثر قصف طيران الاحتلال سطح منزل في شارع الأقصى بحي تل الهوى جنوب غربي المدينة.



ودمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمستودع وبخيام النازحين المحيطة، وأدى إلى تشريد عشرات العائلات التي كانت تقيم في المنطقة.



وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيًا خلال مداهمات واقتحامات في عدد من المحافظات، بينهم 11 عاملًا في قرية خشم الدرج ببادية يطا جنوب الخليل، بعد مطاردتهم والاعتداء عليهم بالضرب.



وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من قرى عوريف وعينابوس وبرقة، كما داهمت عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية، واحتجزت عشرات الفلسطينيين داخل أحد المنازل، الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فتى يبلغ من العمر 16 عامًا خلال اقتحام قرية واد فوكين، كما اعتقلت شابًا على حاجز الكونتينر العسكري، واقتحمت بلدات ومناطق عدة في المحافظة دون الإبلاغ عن اعتقالات أخرى.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى يبلغ من العمر 16 عامًا بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة طمون بمحافظة طوباس، فيما اقتحمت مدنًا وبلدات في محافظتي قلقيلية ورام الله والبيرة، دون تسجيل اعتقالات.



وفي سياق آخر، أجبرت سلطات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم على هدم منازلهم ذاتيًا، تجنبًا لدفع غرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال تنفيذها عملية الهدم.



وفي نابلس، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عائلة الشهيد فاروق رمضان إخطارًا بإخلاء منزلها المكون من ثلاثة طوابق خلال 72 ساعة، تمهيدًا لهدمه.







