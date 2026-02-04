الأربعاء 2026-02-04 08:55 ص

6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة
6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة
 
الأربعاء، 04-02-2026 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد ستة فلسطينيين وأُصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق متفرقة من قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن شابين فلسطينيين وطفلة استشهدوا جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية خيام النازحين في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهدت طفلة (4 أشهر) بقصف مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق غزة.

واستشهد فلسطينيان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في قيزان رشوان جنوب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

فلسطين 6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

شعار شركة إنفيديا

عربي ودولي توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين

أرشيفية

أخبار محلية إجراءات جديدة مرتقبة تسهّل عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم

تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

عربي ودولي تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

مدمرة الصواريخ

عربي ودولي سفن حربية أميركية تصل قبالة سواحل هايتي

حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

أخبار محلية حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية تنعقد في سلطنة عُمان الجمعة

إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم

أخبار محلية إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم



 






الأكثر مشاهدة