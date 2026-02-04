6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن شابين فلسطينيين وطفلة استشهدوا جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية خيام النازحين في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.
كما استشهدت طفلة (4 أشهر) بقصف مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق غزة.
واستشهد فلسطينيان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في قيزان رشوان جنوب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
