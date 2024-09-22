6 شهداء في قصف للاحتلال على رفح ودير البلح

وأفادت مصادر، بأن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثماني شهيدين من منطقة أبو حلاوة، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين.
واستشهد أربعة مواطنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة أبو الهجين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,431، والإصابات إلى 95,818 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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